Covid: Manfredi,con nuovo protocollo a rischio volley di base

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Tutelare lo svolgimento dei massimi campionati è doveroso, però non si può lasciare indietro chi si adopera per portare avanti l'attività di base", per questo con i nuovi protocolli al vaglio del Cts "se verranno approvate le regole previste nel protocollo, tutta l'attività di base della pallavolo verrà fortemente penalizzata". A lanciare l'appello è il presidente della Federazione italiana pallavolo Giuseppe Manfredi, in una nota in cui si sottolinea la difficoltà del volley di applicare in tutti i campionati le regole previste dagli accordi raggiunti ieri nella Conferenza Stato-Regioni. "In base alle informazioni che abbiamo ricevuto - spiega Manfredi - con il nuovo protocollo dovremmo riuscire a scongiurare il rischio di fermare i campionati di serie A.

Questo è sicuramente un fatto positivo, però il nostro mondo non è composto solo dalle società di vertice. In merito alla ripresa dell'attività di base voglio esprimere tutte la mie preoccupazioni, che sono poi quelle condivise da tutto il movimento della pallavolo. Le migliaia di società che disputano i campionati di serie B, di categoria e quelli giovanili non possono contare, ovviamente, sui mezzi e le risorse delle squadre che militano nei massimi campionati".

"Anche in questo momento molto complicato - conclude il numero uno della Federvolley - la Fipav garantirà il massimo impegno per permettere a tutte le sue società di continuare a svolgere l'attività in sicurezza, tutelando sempre la salute degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti, ai quali voglio esprimere grande gratitudine. Speriamo che le autorità governative e la sottosegretaria Valentina Vezzali, che ringrazio per il suo lavoro, trovino la soluzione migliore anche per l'attività di base". (ANSA).