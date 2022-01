Scuola: Onesti nello sport, domani la presentazione

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Lo sport come strumento di contrasto del bullismo in tutte le sue forme, incluse quelle che si manifestano attraverso le piattaforme digitali. Questo il tema della 10/a edizione del concorso nazionale 'Onesti nello sport', che sarà lanciato domani alle 15, alla presenza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. L'iniziativa, che si svolge ogni anno dal 2012, è rivolta agli studenti degli Istituti di II Grado ed è promossa dalla Fondazione Giulio Onesti e dal Coni, in collaborazione con il ministero dell'Istruzione e l'Istituto per il Credito Sportivo e con il supporto del Cio.

Il concorso ha l'obiettivo di diffondere la cultura della legalità in ambito sportivo, educando i giovani a una cittadinanza attiva e al rispetto delle regole, combattendo ogni forma di violenza e di discriminazione e valorizzando l'importanza dello sport come strumento d'inclusione e coesione sociale. All'evento parteciperanno i presidenti della Fondazione Onesti, Franco Carraro; del Coni, Giovanni Malagò, dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi. La diretta del lancio sarà trasmessa sul canale YouTube del ministero dell'Istruzione.

