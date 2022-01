Dakar: auto; Peterhansel vince decima tappa

(ANSA) - RIAD, 12 GEN - Il francese Stephane Peterhansel ha vinto, al volante di un'Audi, la decima tappa della Dakar. Monsieur Dakar", così chiamato perché detiene il record di vittorie finali della manifestazione (14, di cui sei in moto), ha quindi dato la terza affermazione in questa edizione della corsa alla Audi, che qui per la prima volta hanno schierato delle vetture ibride. Peterhansel - al successo personale numero 49 nel celebre raid, ha preceduto il compagno di team Carlos Sainz di 2'06", mentre al terzo posto si è piazzato l'argentino Orlando Terranova a 3'59".

L'altro francese Sebastian Loeb (BRX Hunter) si è piazzato quinto, e ha recuperato 1'25" sul leader della classifica generale, il principe del Qatar Nasser al-Attiyah (Toyota), che ha vinto già tre volte la Dakar e che in questa edizione ora ha 32'40" di vantaggio sul Loeb e 55 minuti nei confronti del terzo, il saudita Yazeed al-Rajhi (Toyota). (ANSA).