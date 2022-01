Ghiaccio: Europei Velocità,ancora un bronzo per Lollobrigida

(ANSA) - HEERENVEEN, 08 GEN - La stagione di Francesca Lollobrigida prosegue sempre meglio, in attesa delle gare olimpiche di Pechino. Due giornate e due medaglie per la pattinatrice su ghiaccio originaria di Frascati in questa edizione degli Europei di velocità a Heerenveen, in Olanda.

La 30enne azzurra, dopo il podio di ieri sui 3000 metri, sul ghiaccio della Thialf replica anche sui 1500, dove firma un'altra grande prestazione che le vale il secondo bronzo continentale in questa rassegna continentale e il primo in assoluto per lei sulla distanza.

La Lollo, pronipote dell'attrice Gina, non sbaglia un colpo: in pista in coppia con la russa Golubeva nella penultima tornata,stampa un notevole 1'54"505 sul traguardo prendendosi il primo posto provvisorio che, con due atlete soltanto attese a completare la gara, significa già medaglia assicurata a più 28 centesimi sull'olandese Groenewoud.

Poi le altre due 'Orange' non sbagliano, con la De Jong d'oro in 1'54"083" e la Wüst d'argento in 1'54"083: arriva così il bronzo dell'azzurra campionessa in estate (45 medaglia in carriera) anche nel pattinaggio a rotelle. (ANSA).