Atletica: Jacobs auguri a Camossi,'questo è solo l'inizio..'

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Marcell Jacobs si allena al sole delle Canarie, nello stadio di Tenerife ma anche con i pesi in palestra, e con lui c'è, oltre alla compagna Nicole Daza, il suo allenatore Paolo Camossi., che proprio oggi festeggia il 48/o compleanno.

"Tantissimi auguri di buon compleanno golden coach - scrive l'olimpionico dei 100 su Instagram - ...grazie per tutto quello che mi hai dato e per chi mi hai fatto diventare! Te ne sarò sempre grato. E questo è solo l'inizio!". Seguono vari emoticon tra cui quello di un bicipite e di un cuore. (ANSA).