Covid: Pallavolo; Coppa Italia donne; rinviata finale Serie A2

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - A seguito del riscontro di alcune positività al Sars-Cov-2 nel gruppo squadra, la Omag MT San Giovanni in Marignano non potrà disputare, nella giornata di giovedì 6 gennaio 2022, la finale di Coppa Italia Serie A2 volley femminile. Come previsto dal protocollo Fipav, la presenza di un numero di atlete positive superiore a tre determina automaticamente il rinvio della partita a data da destinarsi.

La Finale della Coppa Italia Serie A2 tra la Omag MT San Giovanni in Marignano e la Banca Valsabbina Millennium Brescia, d'intesa con le squadre finaliste e la stessa Federazione, verrà ricalendarizzata nella prima data disponibile. (ANSA).