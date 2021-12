Pallavolo: a Roma final four C.Italia donne, premia Mattarella

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Cresce l'attesa per le Finali di Coppa Italia Frecciarossa, organizzate da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che tornano nella Capitale dopo quasi 30 anni e porteranno all'assegnazione della 44^ Coppa Italia di Serie A1 e della 25^ Coppa Italia di Serie A2.

Due giorni di grande pallavolo al Palazzo dello Sport di Roma, dove il 5 e il 6 gennaio si sfideranno le quattro migliori squadre del campionato di Serie A1 Femminile e le due migliori squadre del campionato di Serie A2.

Per la prima volta nella storia della competizione sarà il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a consegnare la Coppa Italia nelle mani della squadra vincitrice.

I biglietti per le gare sono in vendita in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com. La Final Four di Coppa Italia Frecciarossa verrà presentata ufficialmente martedì 4 gennaio alle ore 11.00 presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. (ANSA).