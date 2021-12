Jacobs centometrista dell'anno per americana Track Field

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Marcel Jacobs numero 1 al mondo nei 100 metri: arriva dalla prestigiosa rivista Track and Field il primo riconoscimento Usa allo strepitoso exploit del velocista azzurro, campione olimpico a Tokyo nei 100 e nella 4x100. Dopo le polemiche e i dubbi dei media americani, sorpresi dall'oro di quello che consideravano un outsidere, Track and Field, 'bibbia' americana dell'atletica dal 1948, ha eletto Jacobs n.1 del ranking mondiale dei 100 per il 2021. "Dai tempi di Bolt nel 2008 - commenta il mensile nella sua versione online - è il primo velocista a conquistare il primo posto senza mai esser comparso prima nel ranking". (ANSA).