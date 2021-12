Sci nordico: Tour de ski; De Fabiani 6/o a Lenzerheide

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Francesco De Fabiani conquista il sesto posto nella 15km in tecnica classica nella seconda giornata del Tour de Ski a Lenzerheide, in Svizzera. Il 31enne valdostano ha dovuto cedere il passo al finlandese Iivo Niskanen, vincitore con il tempo di 34'51″7. Alle sue spalle il russo Alexander Bolshunov e il norvegese Paal Golberg. Giù dal podio il leader della classifica, Johannes Klaebo. Buona prestazione anche per Federico Pellegrino, tredicesimo al traguardo, e Giandomenico Salvadori, 24/o e miglior risultato stagionale.

In campo femminile Kerttu Niskanen ha conquistato la vittoria nella 10km sempre in tecnica classica. La finlandese è arrivata al traguardo davanti alla svedese Ebba Andersson e alla russa Natalia Nepryaeva. Più indietro le azzurre in gara con la migliore, Caterina Ganz, che ha terminato al 32/o posto. (ANSA).