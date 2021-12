Atletica: Campaccio, tra le donne è Battocletti contro Africa

(ANSA) - SAN GIORGIO SU LEGNANO, 29 DIC - C'è tanta attesa anche per la gara femminile di atletica del Campaccio, in programma il 6 gennaio, che si annuncia molto combattuta ed equilibrata al punto che, probabilmente, ci si giocherà il successo fino all'ultimo metro.

Occhi puntati sull'eritrea Daniel Rahel Ghebreyohannes, vincitrice a metà novembre del cross di Atapuerca, gara che ha ufficialmente aperto la stagione mondiale del cross. Ritroverà la 21enne keniana Beatrice Chebet che le è arrivata alle spalle con un solo secondo di ritardo dopo una splendida volata. Chebet ha già due ori mondiali nel palmares: infatti è la campionessa mondiale junior di cross del 2019 e anche nei 5000 metri, titolo conquistato a Tampere nel luglio 2018. Tra i suoi successi anche l'oro ai Campionati d'Africa nei 5000 metri, sempre tra le under 20.

Ma i riflettori saranno puntati anche sulla keniana Eva Cherono, vincitrice del cross di Alcobendas e seconda al cross di Atapuerca nel 2019 e che sui campi di San Giorgio su Legnano ha già conquistato un quinto posto nel 2020.

S'inserisce nel novero delle favorite anche la 25enne etiope Dawit Seyaum, primatista mondiale dei 5000 metri su strada, con il tempo di 14'39" in gara mista uomini e donne.

Ma sono chiamate a un ruolo di primo piano anche le azzurre, e in particolare Nadia Battocletti, triplo oro europeo di cross 2018, 2019 (junior) e 2021 under 23. Al Campaccio ha vinto praticamente tutte le categorie giovanili, mentre nel 2019 e nel 2020 è stata sesta a livello assoluto.

Poi spiccano i nomi di Anna Arnaudo e Giovanna Selva, oro a squadre con la Battocletti negli Europei under 23. (ANSA).