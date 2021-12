Sci nordico: Tour de ski; Pellegrino 5/o in sprint a Lenzerheide

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Federico Pellegrino ha chiuso al quinto posto la gara sprint in tecnica libera che ha aperto il Tour de Ski sulla pista svizzera di Lenzerheide. Il detentore della coppa di specialità ha ceduto solo alla netta superiorità del norvegese Johannes Klaebo, giunto al traguardo nella finalissima a braccia alzate davanti ai francesi Richard Jouve e Lucas Chanavat, mentre l'altro norvegese Erik Valnes ha preceduto Pellegrino nei metri conclusivi.

"Ho un po' di amaro in bocca perchè il podio era alla portata, d'altra parte non gareggio contro me stesso ma contro avversari di tutto rispetto - ha detto il valdostano -, ci sta che non tutti i piani vadano a buon fine. Oggi mi è mancata un po' di brillantezza, soprattutto all'inizio. Penso comunque di essere sulla buona strada, adesso pensiamo alla 15 km di mercoledì".

In campo femminile, la statunitense Jessie Diggins ha imposto la sua legge precedendo nella finale a sei la norvegese Mathilde Myhrvold e la slovena Anamarija Lampic, giù dal podio l'altra statunitense Julia Kern, la svedese Anna Dyvic e la tedesca Coletta Rydzek. Fuori nei quarti di finale le tre azzurre che avevano superato le qualificazioni: Caterina Ganz, Greta Laurent e Lucia Scardoni. (ANSA).