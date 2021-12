Pga Tour: quanti big al Sentry Tournament of Champions

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Il Pga Tour di golf tornerà protagonista dal 6 al 9 gennaio con il Sentry Tournament of Champions. Alle Hawaii si sfideranno tanti tra i vincitori del 2021, in un evento che metterà in palio un montepremi di 8.000.000 di dollari. A Kapalua, nell'isola di Maui, tra i big in gara ci sarà anche Phil Mickelson. Era dal 2001 che il californiano non giocava il Sentry Tournament, evento da lui vinto nel 1994 e nel 1998 (quando superò di un colpo Tiger Woods e Mark O'Meara).

Nel field anche altri campionissimi. Tra questi lo spagnolo Jon Rahm, numero 1 del world ranking. E ancora: gli americani Collin Morikawa (secondo nell'ordine di merito mondiale), Brooks Koepka e Bryson DeChambeau, oltre al giapponese Hideki Matsuyama (vincitore del The Masters nell'aprile 2021). (ANSA).