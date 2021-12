Basket: Nba;super LeBron, ma per i Lakers arriva un altro ko

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Miglior realizzatore di sempre sul parquet a Natale, ma Lebron James non riesce a evitare ai Lakers un altro ko. Nel Christmas day Nba alla Crypto.com Arena, nuovo nome dello Staples Center, il campione del team di Los Angeles mette insieme 39 punti contro i Nets, che si aggiudicano però 122-115 il match grazie a Harden grande protagonista con 36 punti e tripla doppia e a Patty Mills (34). A tenere a galla i gialloviola ci prova anche Russell Westbrook, che chiude in tripla doppia con 13 punti. Per i Lakers arriva però la quinta sconfitta consecutiva e la crisi ora è davvero grande. Il solito gigante LeBron si consola diventando il miglior realizzatore della storia dei match natalizi superando Kobe Bryant con oltre 400 punti in sedici presenze.

Nella prima sfida di Natale vincono senza soffrire i New York Knicks, che battono Atlanta 101-87: gli Hawks, senza Trae Young e Danilo Gallinari, incassano il quinto ko nelle ultime sette partite.