Basket: Nba;Spurs superiori ai Lakers,vincono anche Warriors

(ANSA) - LOS ANGELES, 24 DIC - Da domani lo Staples Center di Los Angeles cambia nome, diventando Crypto.com Arena (per questo la piattaforma di criptovaluta di stanza a Singapore pagherà 700 milioni di dollari in 20 anni) e i Lakers avrebbero voluto celebrare l'addio al vecchio nome con una vittoria. Invece, nonostante i 36 punti di LeBron James e i 30 di Russell Westbrook, i San Antonio Spurs ne hanno fatti 138 lasciando a -28 i gialloviola. Ottima, nel team texano, la prestazione di Drew Eubanks che uscendo dalla panchina ha segnato 30 punti, mentre Derrick White ne ha aggiunti 23. "Giocano un basket eccezionale e sono una delle migliori squadre della lega", il commento di Lebron su San Antonio a fine partita.

Finisce 113-104 la sfida, avvincente per tutta la sua durata, fra i Golden State Warriors e i Memphis Grizzlies al Chase Center di San Francisco. Decisivo il contributo del solito Stephen Curry, con 46 punti (8 triple a segno). A 2'03" dalla fine il punteggio era di 102 pari, poi i Warriors hanno operato l'allungo decisivo, e ora sono dietro solo a Phoenix (contro cui giocheranno a Natale) come squadra con il miglior record stagionale della lega. Proprio i Suns hanno battuto 113-101 gli Oklahoma City Thunder, con 30 punti di Devin Booker.

Gli Atalanta Hawks, invece, sono scesi in campo privi di sette giocatori a causa del Covid ma si sono ugualmente imposti sui Philadelphia 76ers (4 gli assenti per il virus), per 98-96.

Vincono anche i campioni in carica di Milwaukee, privi di Giannis Antetokounmpo ancora in quarantena, su Dallas per 102-95. (ANSA).