Taekwondo:contributi federazioni;Cito, riconosciuto lavoro fatto

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Personalmente sono soddisfatto di quanto riconosciuto alla Fita da Sport e Salute, soprattutto in un anno così complicato per tutti: sinceramente non era affatto scontato che tutto questo potesse avvenire". Cosi' Angelo Cito, presidente della federtaekwondo, esprime la sua valutazione all'indomani della ripartizione da parte di Sport e Salute dei 288 milioni alle federazioni.

"Vedere riconosciuto concretamente il lavoro fatto - aggiunge Cito - sia sul piano dei risultati sportivi, che vanno dall'oro olimpico di Vito Dell'Aquila ai diversi titoli europei e internazionali conquistati da molti altri nostri atleti sui campi di gara, sia per la governance non puó che renderci ancora più soddisfatti".

"Che sia stata presa in considerazione anche l'affidabilità della governance della federazione - conclude il n.1 Fita - è un ulteriore motivo di orgoglio per un movimento sportivo come il nostro in grande sviluppo sul piano tecnico-sportivo e sociale.

Apprendere inoltre che sono state stanziate ulteriori risorse da parte del governo in favore del mondo dello sport ci consentirà di poter sviluppare ulteriori progetti (ANSA).