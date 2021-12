Nuoto: un film-documentario celebra Federica Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Un film dedicato a Federica Pellegrini sarà nelle sale italiane il 10, 11 e 12 gennaio: si intitola 'Federica Pellegrini underwater' e si tratta di un documentario prodotto da Fremantle e distribuito da Notorious Pictures che racconta fedelmente la marcia di avvicinamento a Tokyo 2020 e la finale nella 'sua' gara, i 200 metri stile libero. Un obiettivo che si rivelerà ancora più difficile del previsto. La Pellegrini si mette in gioco davanti alle telecamere.

Il film racconta anche una storia che parte da lontano, la storia di una ragazzina tenace e introversa, fortemente determinata, col sostegno dei genitori, a perseguire i propri sogni sportivi fino a diventare la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Un racconto intimo in cui la campionessa italiana più seguita e celebrata di sempre decide di mostrare anche le proprie fragilità, aprendo le porte di una dimensione segreta: il rapporto e l'amore con il coach Matteo Giunta, poi il legame indissolubile e profondo con i genitori, le gioie domestiche e i ricordi dolorosi, come la morte dell'allenatore che l'ha fatta entrare nella leggenda (Alberto Castagnetti) e la bulimia attraversata durante l'adolescenza.

Il materiale di repertorio - le gare, le vittorie, ma anche i video inediti dei suoi esordi, girati in casa con una camerina vhs - le riprese della vita pubblica e privata di Federica durante gli ultimi due anni compongono un film-documentario unico, che non vuole essere puramente celebrativo.