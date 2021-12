Dior e Technogym Limited Edition nei Dior Vibe Pop-Up Store

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Technogym, azienda leader del fitness e fornitrice ufficiale delle Olimpiadi, sigla un nuovo accordo.

La maison francese della moda Dior lancia infatti una serie di pop-up store per presentare la linea Dior Vibe, che comprende la collezione di prodotti per l'home wellness Dior and Technogym Limited Edition. Nell'ambito di questo nuovo progetto Technogym e Dior hanno unito le forze nell'ideazione di questi pezzi unici: il tapis roulant connesso Technogym MyRun, la panca multifunzione Technogym Bench e Technogym Ball, vengono reinterpretati in una versione bianca arricchita dalla stella Dior, portafortuna del couturier fondatore, e dal nome "Christian Dior" evidenziato da cinque strisce orizzontali in colori a contrasto, firma emblematica della Maison.

Queste speciali creazioni riflettono l'impegno comune di diffondere nel mondo uno stile di vita in grado di combinare esercizio fisico e stile, per motivare le persone a vivere una vita più sana e più felice. I nuovi prodotti Dior and Technogym Limited Edition saranno disponibili nei pop-up store Dior di Shanghai, Sanya, Pechino, Chengdu, Hong Kong, Seoul, Taipei, Bangkok, Londra, Beverly Hills, Soho e Tokyo, oltre che in una selezione di pop-in - a Parigi, Milano, Tokyo, New York e Seoul - a partire da gennaio 2022. (ANSA).