Atletica: torna Larissa Iapichino, il 22 gennaio ad Ancona

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Ho visto le Olimpiadi di Tokyo in tv: in particolare gli ori di Tamberi, di Jacobs e della staffetta mi hanno fatto perdere almeno dieci anni di vita ognuno. Nel 2022 vedrete un'atleta con tanta voglia di fare, di divertirsi e di migliorarsi: debutto il 22 gennaio ad Ancona".

La strada per la prossima stagione di Larissa Iapichino è già tracciata: la saltatrice azzurra, primatista italiana indoor, esordirà tra un mese sulla pedana del Palaindoor dove quest'anno è atterrata al 6,91 del record del mondo under 20 nel lungo.

Ultima gara, l'infortunio alla caviglia rimediato a fine giugno agli Assoluti di Rovereto (vinti), l'inconveniente che le ha sbarrato la strada delle Olimpiadi.

L'azzurra delle Fiamme Gialle ha svelato i propri programmi nell'ultima puntata dell'anno del talk di Atletica TV, la piattaforma streaming della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ospite insieme al papà e allenatore Gianni Iapichino.

Dopo il debutto del 22 gennaio, Larissa sarà di nuovo in pedana ad Ancona ai Campionati Italiani juniores e promesse del 5-6 febbraio, poi incontrerà le avversarie internazionali alla Copernicus Cup di Torun, in Polonia, il 22 febbraio, quindi salterà nuovamente ad Ancona agli Assoluti indoor nel weekend del 25-27 febbraio. Quattro gare per prepararsi al primo grande evento dell'anno, i Mondiali indoor di Belgrado, in programma dal 18 al 20 marzo. (ANSA).