Contributi federazioni: Vezzali, condivido scelte Sport e salute

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - "Condivido e apprezzo la scelta attuata da Sport e Salute di dare maggiore peso, tra i criteri di distribuzione dei contributi ordinari alle federazioni sportive, alla pratica e diffusione delle discipline sul territorio, introducendo inoltre il criterio dell'efficientamento delle risorse, e tenendo sempre in debita considerazione i risultati maturati in questo straordinario 2021". Così, in una nota, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

"Apprezzo anche la scelta di non penalizzare alcun organismo sportivo in un anno che ha già visto lo sport subire gravi ripercussioni per via della pandemia. Quelle attuate oggi dal cda di Sport e Salute sono scelte che ben si inquadrano nel percorso del Governo verso l'aumento della pratica sportiva in Italia - prosegue la sottosegretaria -. Inoltre, gli organismi sportivi potranno contare su risorse ulteriori pari a 80 milioni che saranno destinati a progettualità che, per il tramite di Sport e Salute, mirano a raggiungere l'obiettivo dello sport per tutti, di tutti e in tutti i luoghi d'Italia. Sono scelte che, ancora una volta, sottolineano l'importanza riconosciuta dal Governo alle federazioni - conclude Vezzali - quali leve d'azione fondamentali per lo sviluppo del movimento sportivo italiano". (ANSA).