Vela: Bertelli, Collare d'Oro per impegno con Luna Rossa

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Sono molto onorato di avere ricevuto questo riconoscimento che premia non solo il mio impegno personale nella vela, ma anche quello del team di Luna Rossa che, negli anni, si è dedicato con passione e professionalità a portare avanti le sfide per la Coppa America di vela". Così il patron di Luna Rossa, Patrizio Bertelli, commenta all'ANSA l'assegnazione del Collare d'oro al merito sportivo, per il suo "impegno e supporto allo sviluppo della vela italiana". L'evento è andato in scena a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone", alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che ha consegnato personalmente il collare a Patrizio Bertelli.

Sul palco, insieme al premier Draghi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, e il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Tanti i protagonisti dello sport italiano premiati nel corso dell'evento: tutti i campioni olimpici e paralimpici di Tokyo 2020, i campioni delle discipline olimpiche, società e personalità sportive. (ANSA).