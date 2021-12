Pugilato: Zucco vince per Kot, 'ora sogno l'Europeo'

(ANSA) - VERBANIA, 20 DIC - Il Palazzetto dello Sport di Verbania ha festeggiato la vittoria del campione italiano dei Supermedi Ivan Zucco contro il pugile georgiano Giorgi Gujejiani, per Ko tecnico al quarto round di un match dominato fin dalle prime battute.

"E' stato un match duro, ho affrontato un avversario ostico e anche scorretto - il commento di Zucco -, richiamato anche dall'arbitro per delle testate e per dei colpi sotto la cintura.

È stato un evento bellissimo, con il palazzetto pieno al massimo della sua capienza in questo periodo di Covid, con quasi 600 persone presenti". "Questa prestazione mi è servita per arrivare carico alla difesa del titolo italiano che farò nei primi mesi del 2022 - ha concluso Zucco -, contro Alessandro Goddi. Sarà un 2022 di fuoco, spero anche di fare il match per l'Europeo".

