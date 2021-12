Moglie Zanardi, 'Alex vero combattente,a casa ancora di più'

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - "Le battute d'arresto ci sono, il percorso di recupero e' ancora lungo e non si possono fare previsioni. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente": cosi' la moglie di Alex Zanardi, Daniela, ha commentato il ritorno a casa del campione paralimpico di handbike a un anno e mezzo dal grave incidente durante una gara, dopo uno scontro con un camion. "Per lui - ha aggiunto in un'intervista al sito Bmw - è molto tornare dalla sua famiglia e nel suo ambiente familiare. Per un anno e mezzo ha visto sole me, nostro figlio e sua madre. Ora stare in famiglia gli dara' ancora piu' forza". (ANSA).