Collari d'Oro: insignito Ics, Abodi 'consacra nostro ruolo'

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il Collare d'oro è "un'onorificenza che va non solo a chi oggi ha il privilegio di lavorare nella banca, ma anche a tutti coloro che sono stati prima di noi gli interpreti, a tutti i livelli, di questa meravigliosa 'staffetta' lavorativa". Lo ha detto Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il credito sportivo a cui è stato consegnato oggi il Collare d'oro, la massima onorificenza sportiva. "A quattro giorni dal 64° compleanno della Banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura - ha rilevato Abodi - il Collare d'Oro consacra il ruolo, straordinario e unico al mondo, di uno strumento nato grazie alla lungimiranza del Governo nel 1957 e nobilitato dal lavoro quotidiano di centinaia di donne e uomini, competenti e appassionati, che oggi sentiamo l'orgoglio di rappresentare". Abodi ha ripercorso la storia dell'Ics, nato con i Giochi olimpici e paralimpici di Roma 1960 e che negli anni "ha contribuito a finanziare la riqualificazione, l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi della nazione, luoghi di aggregazione, inclusione e coesione, in grado di promuovere la pratica sportiva nel territorio, permettendo, al tempo stesso, alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, di inseguire i propri sogni sui palcoscenici più prestigiosi dello Sport internazionale. Un lavoro di cui andiamo fieri, perché se il futuro è la porta, il passato ne è la chiave", ha concluso il numero uno dell'Ics. (ANSA).