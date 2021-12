Bocce: Mb Fib Award, la consegna degli 'oscar' a Fano

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Serata di gala a Fano (Pesaro-Urbino) per la 40/a edizione del premio "MB FIB Award", l'Oscar delle bocce, alla presenza delle autorità sportive e istituzionali, tra le quali il vice presidente del Comitato italiano paralimpico, Roberto Novelli, e il consigliere di Sport e Salute Spa, Simona Cassarà, la quale ha confermato che "la settimana prossima si chiuderà il capitolo della contribuzione".

Il premio è stato consegnato ai campioni delle tre specialità, ai giornalisti, a tutti i dirigenti societari, agli arbitri, agli sponsor, protagonisti dell'ultima stagione sportiva, e ai tecnici che si sono impegnati nella valorizzazione e promozione della disciplina boccistica sul territorio.

Il presidente della Federazione italiana bocce, Marco Giunio De Sanctis, ha assicurato che il mondo delle bocce, in Italia, è in continua crescita e troverà sempre più spazio nelle scuole e nelle istituzioni interessate: "Gran parte del merito va al Consiglio Federale che, dopo aver emanato le linee guida sullo sport delle bocce in sicurezza, con grande coraggio e lungimiranza, dal gennaio 2021 ha programmato una ripartenza graduale, grazie alla quale, nella seconda parte dell'anno, siamo tornati quasi alla normalità. Abbiamo un grande futuro se saremo tutti più uniti e crederemo nelle enormi potenzialità della federazione", ha concluso. (ANSA).