Atletica: Jacobs 'lavoro per un 2022 come il 2021'

ì"Sto lavorando per far sì che il 2022 sia un altro 2021. Sono veramente emozionato di essere qui oggi.

Replicare l'anno non sarà facile" lo ha detto il campione olimpico Marcell Jacobs arrivando alla cerimonia di consegna dei Collari d'Oro presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma sul momento dell'Italia. Sugli obiettivi nel nuovo anno ha aggiunto: "Mi sto preparando molto, soprattutto mentalmente, sui 200. Non so ancora la data, ma sicuramente li proverò in Italia nelle prime gare outdoor. Sfida a Bolt? Andiamoci piano. I 200 sono funzionali per puntare alla mia gara che sono i 100