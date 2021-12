Pallavolo: Mondiale club donne; Conegliano in finale

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Conegliano vola alla finale del Mondiale per club di pallavolo femminile. Le 'pantere' guidate da Paola Egonu superano in semifinale con il punteggio di 3-1 (23-25, 26-24, 25-15, 25-19) le brasiliane del Minas Tenis Clube, squadra di Belo Horizonte, in cui militano vecchie e nuove componenti della nazionale verdeoro come le centrali Thaisa e Carol Gattaz.

Conegliano domani per il titolo di campione del mo ndo affronterà la vincente dell'altra semifinale, in programma dalle 16.30 tra VakifBank Instanbul e Fenerbache. (ANSA).