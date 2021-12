Motonautica: Chiulli rieletto all'unanimità presidente Arisf

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Raffaele Chiulli è stato rieletto Presidente della Arisf (Associazione delle Federazioni Sportive Internazionali riconosciute dal Cio) al termine dell'Assemblea generale dello scorso 15 dicembre. Chiulli, già presidente Uim (Federazione Mondiale Motonautica) e rieletto all'unanimità per un altro quadriennio, inizierà il suo terzo mandato alla guida dell'organizzazione.

"Sono onorato della stima e fiducia che ho ricevuto da tutte le nostre Federazioni Sportive Internazionali - ha detto Chiulli - e che rappresenta un riconoscimento tangibile del lavoro svolto assieme per unire nelle diversità. Sono particolarmente grato al Comitato Olimpico Internazionale per l'eccellente collaborazione".

L'assemblea Generale ha confermato inoltre la rielezione a vicepresidente Arisf del presidente della Federazione Internazionale Sport Subacquei Anna Arzhanova e del segretario generale Riccardo Fraccari, Presidente della Confederazione Mondiale di Baseball Softball.

Nel corso dell'Assemblea, il presidente Chiulli ha dato il benvenuto alle sei nuove Federazioni riconosciute dal CIO - International Cheerleading Union, International Federation of Muaythai Associations, International Sambo Federation, International Federation Icestocksport, World Association of Kickboxing Organizations e World Lacrosse - nella famiglia sportiva dell'Arisf. (ANSA).