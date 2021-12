Ginnastica:Ferrari,argento Tokyo dedicato a chi ha creduto in me

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Negli anni sono cambiata tanto, sotto tanti aspetti, ma in gara la voglia di dare il massimo è sempre è quella. Dedico questa medaglia alle persone che veramente hanno creduto in me, soprattutto quando neanche io ci credevo". Così la ginnasta azzurra Vanessa Ferrari, argento a nel corpo libero femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, a margine della Festa delle Medaglie della Federginnastica al salone d'onore del Coni.

Ricordando la finale del 2 agosto scorso, Ferrari ha aggiunto: "È stato tutto improvviso, la qualifica arrivata pochi giorni prima, poi avevo male ai tendini ma non volevo che problemi esterni mi compromettessero ancora il risultato. Ce l'ho fatta. A Parigi manca ancora molto, mi sto riposando e sto lasciando rilassare i tendini. Devo allenarmi con tranquillità senza pensare di farmi male. Non escludo nulla, ora si è concluso un percorso e me lo voglio godere. Poi prenderò ogni decisione".

"La mia carriera? Finora è stata bellissima, difficile, con tanti infortuni. Sono sempre dovuta ripartire da zero lavorando più di prima. La possibilità di arrivare a medaglia ce l'avevo anche a Rio e Londra, ma a Tokyo sono riuscita a fare il miglior esercizio nel momento che conta. Appena finito un po' di delusione c'è stata, mi sarebbe piaciuto far suonare l'inno".

