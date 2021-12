Vela:a L'Uomo e il Mare storia 'capitan' Signani tra ring e mare

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - La storia singolare di Matteo Signani sotto capo della Guardia Costiera presso la Capitaneria di Rimini, riconfermatosi a 42 anni Campione Europeo dei pesi medi di pugilato battendo al termine di 12 combattutissime riprese lo spagnolo Ruben Diaz. Un percorso, quello del "Giaguaro", come amano chiamarlo i suoi fan, che lo vede impegnato a tempo pieno fra allenamenti serrati sul ring e attività lungo le coste della Romagna alla tutela dell'ambiente. Due facce della stessa medaglia che Matteo interpreta alla perfezione dimostrando determinazione, coraggio e abnegazione al servizio degli altri.

Al "Giaguaro", nel corso di una lunga intervista, sarà dedicata, l'apertura della consueta Rubrica "L'UOMO E IL MARE", condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera, alle 22.50 su RAISPORRT+HD. A testimoniare l'importanza dell'attività della Guardia Costiera, oltre al valore sportivo espresso da Matteo Signani, il comandante Cosimo Nicastro responsabile della comunicazione.

A seguire, in occasione dei 90 anni del comandante Giancarlo Basile, la storia della Stella Polare, nave scuola della Marina Militare Italiana con il suo equipaggio capace di vincere la prima regata transatlantica. Le parole del Comandante Basile e di alcuni membri del suo equipaggio ma soprattutto il ricordo dell'Ammiraglio Straulino, medaglia d'oro di vela ed eroe della guerra, capace al comando dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola più bella del mondo, di uscire a vele spiegate dal porto di Taranto. (ANSA).