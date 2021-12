Pugilato: domenica Zucco a Verbania, combatte in casa

(ANSA) - VERBANIA, 16 DIC - Questa domenica, dalle 18, il Palazzetto dello Sport di Verbania accoglierà la grande boxe per la quarta edizione del Trofeo Memorial 'Matteo Del Grosso', a cui però potranno assistere dal vivo, secondo quanto è stato stabilito, solo seicento persone (si prevede il sold out).

Il main event sarà il match del campione italiano dei Supermedi, e beniamino locale, Ivan Zucco che affronterà sulla distanza delle 6 riprese il georgiano Giorgi Gujejiani in un test che per Zucco sarà di preparazione al match tricolore che dovrebbe sostenere a febbraio '22.

Oltre all'incontro del pugile di casa, il cartellone della riunione prevede sei incontri dilettantistici con pugili per lo più della zona. (ANSA).