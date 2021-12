Sport: May, gli studi mi hanno aiutato nel post carriera

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - "Io sono nata in Inghilterra e quando ho iniziato a fare atletica ho trovato difficoltà a studiare e ad allenarmi. Sono stata bocciata a 16 anni, una sconfitta per me e la mia famiglia, ma poi sono riuscita a laurearmi in economia e commercio, ma c'è stato un punto in cui mi sono chiesta cosa fare dopo. Ho dedicato 25 anni a saltare, ma grazie a dio avevo una laurea che mi ha aiutato", lo ha detto Fiona May, doppio argento olimpico nel salto in lungo, durante il workshop 'PASSION & VICTORY -. Inserimento professionale degli atleti nel post carriera' organizzato da Anaoai, presso la Sala 'Marinozzi' dell'Università degli Studi di Roma 'Foro Italico'.

"Io sono stata fortunata - ha continuato - più di molti miei ex compagni e atleti. Ho sfruttato questa laurea, se non l'avessi avuta non sarei arrivata dove sono ora perché dopo la carriera agonistica non basta essere Fiona May". Da consigliere Anaoai ha spiegato il risultato emerso dal sondaggio che ha sottoposto a 200 atleti. "C'è una percentuale bassissima di loro che ha trovato lavoro dopo che ha smesso la carriera agonistica - ha raccontato May -. Spero questo progetto funzioni e possa aiutare tanti atleti". (ANSA).