Credito sportivo: firmata convenzione con Aics

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - L'Istituto per il credito sportivo (ICS), banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della cultura, e l'Associazione italiana cultura sport (Aics) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la crescita e lo sviluppo dello sport come diritto di tutti. L'accordo, di durata triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate all'Aics di potere usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per finanziamenti da diecimila a 60mila euro garantiti dal solo Fondo di Garanzia, affidato in gestione separata all'Ics, e da una lettera di referenza dell'ente. Altra misura è "Valore Sport per tutti", per investimenti fino a tre milioni relativi a interventi o realizzazione di impianti.

"Un'ottima opportunità e una boccata di ossigeno - commenta il presidente di Aics, Bruno Molea -. Già durante i lockdown, grazie al Credito Sportivo, molte delle nostre affiliate hanno avuto accesso a mutui liquidità e a prestiti a tasso agevolato: questo accordo rende sistematico l'accesso al credito". "Questo accordo - dichiara il presidente dell'Ics, Andrea Abodi - è figlio di una lacuna che abbiamo voluto colmare. Ci siamo organizzati per dare risposta a un'esigenza maturata nel tempo nei confronti della base della piramide sportiva, che dà un senso ancora più nobile anche al suo vertice. Con i finanziamenti Liquidità abbiamo sostenuto l'economia sociale dello sport e, con questo accordo, che ci lega all'Aics rafforziamo ulteriormente questa preziosa relazione con il terzo settore sportivo". (ANSA).