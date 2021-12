Sport: Jacobs "grazie a italiani, ho sentito la loro spinta"

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Grazie a chi mi ha sostenuto, non sono arrivato qui da solo. Ho sentito la spinta di tutti gli italiani e il grazie va a voi": lo dice Marcell Jacobs, campione olimpico nei 100 metri, premiato con il premio 'Uomo dell'anno' ai Gazzetta Sports Awards. "Non ci sono limiti nella mente di un atleta. L'obiettivo è lavorare per diventare e rimanere numeri uno. Stavo venendo da un anno importante - racconta - e sapevo che avremmo potuto fare cose incredibili. Si puntava a vincere una medaglia. In passato ci sono stati infortuni e problematiche, ci rimanevo male ma non mi sono fermato ma mi hanno reso più forte di prima. (ANSA).