Milano-Cortina: Fontana, non aspettiamo a far partire opere

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - "Finalmente è partita la società che si occuperà delle infrastrutture in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, finalmente c'è un commissario. Credo che a questo punto non si debba più aspettare neanche un giorno per far partire queste opere. Se vogliamo ce la facciamo, è chiaro che bisogna essere molto determinati". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento legato all'evento olimpico.

A proposito dell'evento 'Territori Olimpici: la Lombardia protagonista', svoltosi in mattinata a Palazzo Lombardia, Fontana ha spiegato che si tratta "dell'inizio di un tentativo di coinvolgere tutti. Credo che da qui all'inizio delle Olimpiadi, e anche dopo la fine, ci debba essere un grande colloquio tra le istituzioni, i territori, la nostra fondazione per cercare di mettere in pratica e di realizzare quelli che sono i progetti che possono portare al maggior coinvolgimento possibile della nostra regione e dei suoi territori".

"Le Olimpiadi sono una grande opportunità che deve essere colta dalla nostra Regione. Lombardia sicuramente trarrà benefici da questa situazione, non sono solo nei 15 giorni di gare, ma nella fase preparatoria che dovrà servire per preparare i territori e con l'eredità che verrà lasciata. Per questo è importante un dialogo sempre aperto tra territori e istituzioni" ha detto ancora il governatore.

"Dobbiamo lavorare tutti insieme, collegati con i territori e preparare un grande evento per mostrare al mondo la bellezza dei nostri territori e la capacità organizzativa della nostra gente" ha concluso Fontana. (ANSA).