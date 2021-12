Atletica: Jacobs 'sospetti di doping? Inglesi ridicoli'

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Marcell Jacobs torna a parlare dei sospetti di doping avanzati nei suoi confronti da alcuni giornali stranieri dopo i due ori olimpici di Tokyo. "L'unico positivo trovato nell'atletica leggera - ha detto il velocista, rispondendo a Sport Mediaset - era un inglese e gli inglesi vanno a cercare al di fuori dell'Inghilterra qualcuno quando sono i primi ad avercelo in casa. E' una cosa che fa ridere, si rendono ridicoli da soli. Lo puoi dire la prima volta perché magari vuoi essere il primo che lo dice, ma dopo quattro-cinque mesi è inutile continuare a dirlo. Mi aspettano al varco? Io sono lì, degli altri non me ne frega proprio niente. Quest'anno sono andato forte perché ho imparato a fregarmene di cosa dicono gli altri".

Riguardo ai futuri traguardi, si è detto convinto di poter vincere ancora: "Assolutamente sì. Con tutto quello che in passato non sono riuscito a vincere, penso che questo sia stato solo l'inizio, lo sblocco di un qualcosa che sarebbe arrivato.

Il prossimo anno, ovviamente, l'obiettivo è vincere il più possibile. Poi magari arriverà qualcuno che farà 9"40 e non lo posso battere, però l'obiettivo è cercare di mettere tutti dietro di nuovo". (ANSA).