Sport: Vezzali, al lavoro per impianti accessibili a tutti

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "I fondi del Pnrr, che per lo sport ammontano a circa un miliardo, sono destinati sia verso l'impiantistica sportiva, compresa quella scolastica, che verso la realizzazione di aree attrezzate e parchi urbani. Ogni impianto, sia esso nuovo o riqualificato, dovrà essere accessibile da tutti, indistintamente". Lo dice la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, intervenendo alla Conferenza nazionale sulla disabilità in corso a Roma.

"Ma le barriere forse più difficili da abbattere sono quelle di carattere culturale - ha aggiunto -. In tal senso sono convinta che lo sport abbia contribuito a cambiare il volto della disabilità in Italia. Basti pensare alla passione ed al coinvolgimento con il quale l'Italia ha seguito i Giochi Paralimpici di Tokyo", ha aggiunto, specificando che "come Governo abbiamo scelto di sostenere il Cip non solo con gli applausi ma in maniera concreta, aumentando il contributo annuale che passa quindi da 22 a 30 milioni. Una scelta che ha suscitato anche qualche malumore ma che io ho fortemente voluto perché si tratta di un investimento su un mondo il cui valore va ben oltre l'aspetto esclusivamente sportivo ed agonistico".

Nell'ambito del "fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", sono state previste le "iniziative volte all'inclusione delle persone disabili all'esercizio della pratica sportiva mediante l'utilizzo di ausili idonei", ha sottolineato ancora Vezzali. "Quest'anno - ha concluso - sono stati erogati circa 1,5 milioni di euro, finanziando 161 richieste di sostegno per l'acquisto di ausili. Sono adesso in corso di definizione gli accordi per il rinnovo della collaborazione tra Dipartimento Sport, Cip e Inail, per permettere a tanti atleti soggetti di poter acquistare quegli ausili fondamentali per permettere la pratica sportiva". (ANSA).