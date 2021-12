Credito Sportivo:protocollo intesa con Centro sportivo educativo

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'Istituto per il credito sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della cultura, e il Centro sportivo educativo nazionale (Csen) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che dà seguito al percorso di collaborazione intrapreso tra l'Ics e gli Enti di promozione sportiva nazionali. L'accordo, di durata triennale, offre la possibilità a tutte le realtà affiliate al Csen - rete associativa avente per finalità lo sviluppo, la propaganda e l'affermazione dei valori etici e morali della solidarietà nello sport, nella cultura, nelle attività ricreative dopolavoristiche - di usufruire di prodotti dedicati, a partire dal Mutuo Light 2.0, per finanziamenti da dieci a 60mila euro garantiti dal solo Fondo di garanzia, affidato in gestione separata all'Ics, e da una lettera di referenza dell'Ente. Altra misura è "Valore Sport per tutti", dedicata allo Csen e alle sue articolazioni territoriali, per investimenti fino a tre milioni relativi alla realizzazione o a interventi su impianti sportivi, compreso l'acquisto delle aree a tassi d'interesse completamente abbattuti. "Il Csen - ha affermato il presidente dell'Ics, Andrea Abodi - ha contribuito in maniera significativa alla formazione e all'educazione in ambito sportivo. L'Istituto ne riconosce l'importanza, investendo con convinzione sulle solide fondamenta sulle quali poggia lo sport di base". Il percorso di collaborazione tra l'Ics e gli enti di promozione sportiva si valorizza con la firma, oggi a Roma, del protocollo d'intesa tra la banca per lo sviluppo sostenibile dello Sport e della Cultura e l'Unione Italiana Sport per tutti (Uispo). (ANSA).