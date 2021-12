Paralimpici: Pancalli rieletto membro del Board dell'Ipc

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli è stato eletto, per la seconda volta consecutiva, membro del governing board dell'International Paralympic Committee, l'organismo di riferimento dello sport paralimpico mondiale. La votazione è avvenuta in occasione dell'Assemblea generale dell'Ipc che si è tenuta a Düsserdolf, in Germania, e che ha riconfermato Andrew Parsons Presidente. Il numero uno del Cip ha superato la concorrenza di 25 candidati, risultando il più votato fra gli europei e uno dei due rappresentanti del Vecchio Continente all'interno del board.

Luca Pancalli era già stato il primo italiano a ricoprire questo incarico.

"Voglio ringraziare tutti i delegati dell'Assemblea Generale per la rinnovata fiducia. Considero questo risultato un attestato di stima nei confronti dell'intero movimento paralimpico italiano - ha dichiarato Luca Pancalli al termine della votazione - che, in questi anni, è riuscito a diventare un punto di riferimento in tutto il mondo sia sotto il profilo dei risultati sportivi che dal punto di vista organizzativo. Colgo l'occasione per fare un grande in bocca al lupo e le mie più sincere congratulazioni all'amico Andrew Parsons che in questi anni ha dato prestigio e visibilità al movimento paralimpico internazionale e che sono sicuro darà un ulteriore impulso alla crescita di questa famiglia sportiva". (ANSA).