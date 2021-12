Rugby: tornano le Zebre, sconfitta per 26-13

(ANSA) - PARMA, 11 DIC - In campo a 49 giorni dall'ultimo incontro e dopo le disavventure legate al viaggio in Sudafrica e la variante Omicron, le Zebre sono tornate in campo schierando un XV iniziale formato da tutti giocatori reduci dal soggiorno forzato a Città del Capo. L'avversario di turno erano i francesi del Biarritz che nel match giocato nel gelo (2 gradi) del Lanfranchi e valido per la Challenge Cup, si sono imposti per 26-13 (14-13).

Per la franchigia di Parma i punti sono stati realizzati da Rizzi (2 calci piazzati e una trasformazione) e Trulla (meta).

Le Zebre giocheranno di nuovo venerdì prossimo, sempre in Challenge Cup, contro il Tolone di Sergio Parisse, in un confronto che si disputerà in casa dei francesi. (ANSA).