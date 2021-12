Padel: al Joy Club Roma si gioca anche in carrozzina

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Una due giorni di Padel nel segno dell'inclusione come valore sociale da mettere in pratica sul campo. Con il patrocinio dell'Us Acli di Roma e del Comitato italiano paralimpico del Lazio, ha preso il via oggi il torneo Roma Cup organizzato dalla Asd Sportinsieme al Joy Padel Club di Roma.

Al torneo, che vivrà le finali nella giornata di domani, partecipano atleti della Federazione Sport Sordi Italia, in competizioni di doppio maschile e femminile, si affiancheranno sessioni di allenamento per atleti con disabilità motoria e incontri di doppio misto, tra atleti con e senza disabilità in coppia.

"In assenza di un quadro normativo e federale di compiuto riferimento per le persone con disabilità che vogliono giocare a padel - spiega il presidente dell'Asd Sportinsieme e responsabile allo sviluppo associativo dell'Us Acli provinciale di Roma, Luca Alessandrini - abbiamo assunto l'iniziativa di proporre attività sportiva che permetta di giocare effettivamente insieme semplicemente in considerazione di caratteristiche di gioco e di regole che si prestano agevolmente alla condivisione su un campo di gara".

Luca Serangeli, presidente dell'Us Acli di Roma e vicepresidente vicario dell'Us Acli nazionale, sottolinea che "si tratta di un ribaltamento di prospettiva, che pone al centro dell'attenzione il giocatore senza alcun requisito di classificazione: sono le regole di gioco che devono prestarsi all'inclusione e alla convivenza sul campo di caratteristiche fisiche differenti".

L'evento al Joy Padel segue il recente convegno dell'Us Acli 'Sport olimpico e paralimpico giocano insieme', in cui il presidente nazionale Damiano Lembo aveva evidenziato l'opportunità di seguire il concetto di piramide rovesciata: "Partendo dall'ascolto del territorio, per una promozione dell'attività sportiva moltiplicatrice di attività sociali".

