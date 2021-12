Vezzali, usare Pnrr per impiantistica sportiva

(ANSA) - CASTELRAIMONDO, 10 DIC - "Attraverso il Pnrr abbiamo l'opportunità di investire sull' impiantistica sportiva perché senza strutture non postiamo praticare sport": a dirlo è stata Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport, intervenendo alla Giornata delle Marche, dedicata quest'anno al tema "Marchigiani vincenti" organizzata dalla Regione al Lanciano Forum di Castelraimomdo (Macerata). "Abbiamo risorse importanti che ci possono consentire di riqualificare gli impianti, di costruirne di nuovi e intervenire sui parchi pubblici attrezzati", ha detto ancora Vezzali.

"Abbiamo anche l'opportunità di intervenire sull' impiantistica sportiva scolastica e bisognerà lavorare per consentire che le palestre scolastiche rimangano aperte anche di pomeriggio a favore delle associazioni sportive dei territori", ha proseguito la sottosegretaria, aggiungendo che "non c'è rivoluzione culturale senza coinvolgere la scuola. Scuola e sport devono camminare di pari passo. Sono orgogliosa che nel testo della legge di bilancio sia stato inserito l'insegnamento di scienze motorie fin dalla scuola primaria".

Lei stessa marchigiana e pluricampionessa di fioretto, Vezzali ha ricordato anche i successi sportivi che hanno visto protagonisti alcuni sportivi corregionali, su tutti il ct della Nazionale, Roberto Mancini e l'olimpionico Gianmarco Tamberi, oro a Tokyo, senza dimenticare Valentino Rossi che ha fatto la storia del motociclismo. (ANSA).