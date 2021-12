Sport: Malagò, Coni grato a Fiamme Gialle per risultati

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Il Coni vi è grato, non solo per quello che avete fatto per lo sport in questi 100 anni, ma anche per la vostra visione del futuro". Così il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò, in occasione dell'incontro di fine anno delle Fiamme Gialle al salone d'onore del Coni. "Avete raggiunto risultati splendidi anche nelle discipline invernali, nel canottaggio e in tanti altri sport", ha aggiunto. (ANSA).