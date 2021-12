Sport: Cozzoli, con Fiamme Gialle stessa visione e valori

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Mi vengono i brividi a rivedere le immagini di Tokyo. Con il Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, Sport e Salute ha una condivisione di intenti e una visione comune: il valore sociale dello sport di tutti e per tutti".

Così il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, all'incontro di fine anno delle Fiamme Gialle al Salone d'Onore del Coni.

"Stiamo portando avanti tanti progetti per la scuola, per lo sport nei parchi e nei quartieri, condividendoli con le federazioni e i gruppi sportivi civili e militari. Oggi vi ringraziamo per quello che fate al servizio dello sport agonistico e di base", ha aggiunto. (ANSA).