Snowboard: brutta caduta Visintin, portato via in elicottero

(ANSA) - MONTAFON, 10 DIC - Omar Visintin, 32enne meranese vincitore di una Coppa del Mondo (nel 2014), è caduto durante i quarti di finale della gara di Montafon, in Austria, prova valida per la Coppa 2021-2022 di snowboardcross. L'azzurro è stato trasportato in elicottero presso il pronto soccorso locale, visto che la sua è stata una brutta caduta. Entrato in contatto con un avversario nella batteria dei quarti di finale, è 'volato' via e ora la fisi fa sapere che "si è procurato un trauma cranico e un infortunio al gomito destro che è in corso di valutazione". Per lui potrebbe essere a rischio la partecipazione all'Olimpiade di Pechino '22 che comincia il prossimo 4 febbraio.

Ieri Visintin aveva ottenuto il miglior tempo in qualifica ed era uno dei favoriti della gara di oggi, che è stata vinta dall'austriaco di madre italiana Alessandro Haemmerle, il quale ha preceduto nella 'big final' lo statunitense Nick Baumgartner e i due tedeschi Umito Kirchwehm e Martin Noerl. Sesta posizione per l'altro azzurro Tommaso Leoni.

Nella gara femminile vittoria della britannica Charlotte Banks davanti all'australiana Belle Brockhoff e alla francese Chloe Trespeuch. Eliminate nei quarti di finale Michela Moioli e Francesca Gallina. (ANSA).