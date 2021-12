Atletica: Europei cross; Crippa punta diamante Italia a Dublino

(ANSA) - FIUMICINO-ISOLA SACRA, 10 DIC - La squadra italiana di atletica leggera decolla da Fiumicino alla volta Dublino: destinazione Europei di cross, l'ultimo grande appuntamento azzurro di una straordinaria stagione, in programma domenica nella capitale irlandese, già sede dei Mondiali nel 2002 e degli Europa nel 2009. Sono 39 gli azzurri in partenza, tra i quali spiccano l'argento della scorsa edizione, Yeman Crippa - impegnato contro l'oro olimpico dei 1500 Jakob Ingebrigtsen (Norvegia) e il campione in carica Aras Kaya (Turchia) , e la due volte vincitrice del titolo continentale under 20 Nadia Battocletti, in gara tra le U23.

"Mi sono allenato molto bene in Kenya, come tutti gli anni - ha spiegato Crippa, poco prima della partenza dallo scalo romano -. Vado a Dublino per rappresentare l'Italia e cercherò di dare tutto me stesso. Certo gli avversari forti ci sono, ma io proverò a fare comunque una bella gara, per cercare di chiudere al meglio la stagione".

L'Italia schiera squadre schierate in sette gare su sette e diversi atleti possono lottare ad alti livelli sui prati dello Sport Ireland Campus. Nella storia della manifestazione, che sarà ospitata il prossimo anno a Torino, l'Italia ha conquistato 11 ori, 9 argenti e 15 bronzi. (ANSA).