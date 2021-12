Basket: Messina,infastidito da voci, spero conferma a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Ettore Messina è "infastidito" per le voci che lo vedrebbero come ct dell'Italia dopo l'Europeo del 2022 e evidenzia all'ANSA come la sua speranza sia quella di "meritarsi a fine stagione la conferma della fiducia dal signor Armani e dal presidente Dell'Orco". "Sono infastidito - spiega il coach di Milano - che dopo 30 anni di carriera ci sia qualcuno capace di ipotizzare che io possa programmare di portar via con un anno d'anticipo il posto ad un collega come Sacchetti che ha fatto un grande risultato portando l'Italia alle Olimpiadi e che farà bene anche in futuro. Il mio obiettivo è meritarmi la conferma a Milano". (ANSA).