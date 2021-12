Tennis: Djokovic convocato in Serbia per l'ATP d' Australia

(ANSA) - SYDNEY, 07 DIC - Il numero uno al mondo del tennis Novak Djokovic è stato chiamato a far parte della squadra serba all'ATP Cup di Sydney a gennaio, nonostante i dubbi sollevati nelle scorse settimane per il fatto che il giocatore non ha mai voluto rivelare il suo stato vaccinale.

Il 20 volte campione del Grande Slam aveva messo in dubbio la sua trasferta per difendere il titolo all'Australian Open a gennaio. Tuttavia è nella lista dei cinque giocatori sorteggiati a Sydney per un evento che precederà l'apertura del Grande Slam.

(ANSA).