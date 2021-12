Sport: successi 2021 alla festa Aniene, conduce Pellegrini

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Festa dei successo sportivi del 2021 azzurro, anche per il Circolo Aniene. Domani all'Auditorium Parco della Musica di Roma è infatti prevista la premiazione dell'attività sportiva 2021 del Circolo. 'Momenti di gioia.

Tanti. Aniene 2021' è il titolo della festa che vedrà salire sul palco, presentati da Jacopo Volpi e Federica Pellegrini, stavolta nelle vesti di conduttrice, i campioni olimpici e paralimpici che a Tokyo hanno conquistato 11 medaglie, dall'oro di Caterina Banti nella vela a quello di Luca Mazzone nell'handbike. Del 2021 vanno ricordati tanti altri successi a cominciare da quello europeo dell'Italia del calcio guidata da Roberto Mancini, un altro socio dell'Aniene, alla finale di Wimbledon di Matteo Berrettini che, assente, invierà un saluto in video.

Federica Pellegrini verrà celebrata con un filmato per la sua straordinaria carriera.

La festa verrà allietata dalla musica scelta da Lorenzo Porzio, ieri canottiere medaglia di bronzo olimpica ad Atene 2004 e oggi direttore d'orchestra, che dirigerà i musicisti della Filarmonica Città di Roma e il gruppo di ottoni Abbrassh.

Intanto ieri sera l'Assemblea ordinaria del Circolo ha acclamato i nuovi soci onorari. Sono Caterina Banti, medaglia d'oro nella vela a Tokyo, Simona Quadarella, bronzo olimpico nel nuoto, e il campione paralimpico Luca Mazzone che a Tokyo ha vinto un oro e due argenti. L'assemblea ha inoltre nominato tre soci per meriti sportivi. Sono Gemma Triay, attuale numero 1 al mondo del padel, spagnola; Nicolò Martinenghi, il nuotatore che ai Giochi olimpici di Tokyo ha conquistato due medaglie di bronzo, e Daniele Lupo, giocatore di beach volley che vanta, tra i tanti titoli, la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. (ANSA).