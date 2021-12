Ranking golf: Rahm resta il numero 1, Morikawa spreca

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Collin Morikawa spreca, Jon Rahm ringrazia e resta il numero 1 al mondo del golf mondiale. Lo spagnolo con un totale di 9.4672 punti conserva la leadership mondiale quasi in maniera rocambolesca. Dato che Morikawa, al termine del "moving day" dell'Hero World Challenge (torneo non ufficiale del PGA Tour), alle Bahamas era in testa al torneo con cinque colpi di vantaggio su Brooks Koepka. Poi, nell'ultimo giro, il 24enne di Los Angeles è crollato chiudendo la competizione al quinto posto.

Con un successo sarebbe salito, per la prima volta in carriera, sul trono mondiale. Niente da fare, Morikawa resta al secondo posto con 8.8001 punti e Rahm (assente alle Bahamas) si prepara a chiudere il 2021 da re.

Ancora un balzo in avanti per Viktor Hovland. Dopo l'exploit all'Hero World Challenge il norvegese è risalito dalla nona alla settima posizione (6.5737). Resta nella Top 100, Guido Migliozzi. Miglior azzurro nel world ranking, il vicentino è 94/o con 1.5957. Perde quattro posizioni Francesco Laporta, da 162/o a 166/o (1.0551). Ancora un passo indietro per Francesco Molinari, da 219/o a 228/o con 0.7957.