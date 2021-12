Domani a Napoli premi a atleti e giornalisti per i 75 anni USSI

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Il racconto dello sport ha sempre avuto in Napoli e nella regione un momento di grande qualità e quantità grazie a storie di uomini e imprese legate a stadi e palazzetti. In 75 anni l'Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, ha avuto un ruolo importantissimo nella difesa dei diritti con un associazionismo non di settore ma inclusivo.

Domani, a Napoli, a bordo della MSC Fantasia l'ultimo evento dopo Eurostart a Roma, Inside the Sport a Firenze con MCL, la celebrazione a Genova su una nave come 75 anni fa quando fu fondata l'Ussi.

Nel corso della manifestazione (a numero chiuso sia per la location che per le restrizioni Covid), Ussi Campania ha inteso celebrare gli aspetti più puri dello sport accoppiando campioni di oggi, come Luca Curatoli e Irma Testa, a quelli intramontabili di ieri dai fratelli Franco e Pino Porzio a Pino Maddaloni, Davide Tizzano ed altri che ci hanno commosso e reso fieri. Saranno consegnati premi a numerosi giornalisti con riallaccio a indimenticati maestri, come la targa Maurizio Barendson per la neo direttrice di Rai Sport la napoletana Alessandra de Stefano, orgoglio di una scuola autentica che ha avuto in Acampora, Corbo, Pastore ed altri eredi di maestri del giornalismo, da Antonio Ghirelli a Gino Palumbo e Riccardo Cassero.

Ussi Campania, che ha tra i suoi iscritti il presidente nazionale Gianfranco Coppola, autore di un rilancio senza soste tra attività sindacale e sinergia con enti ed associazioni, col presidente Mario Zaccaria riesce così a riportare un momento celebrativo di grande significato a Napoli. (ANSA).